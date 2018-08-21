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CNBC: Российская ракета с ядерным двигателем затерялась в море в 2017 году

Политика

Россия провела неудачное испытание ракеты минувшей осенью, утверждают источники со ссылкой на доклад разведки США

Вашингтон, 21 августа 2018, 22:58 — REGNUM  Разведслужбы США считают, что российская ракета с ядерным двигателем была затеряна в Баренцевом море во время испытаний в 2017 году, передаёт 21 августа CNBC.

Телеканал ссылается на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки, из которого следует, что неудачное испытание ракеты было проведено в ноябре минувшего года.

Как утверждается, российской стороной в настоящее время готовится операция по возвращению ракеты. В ней якобы планируется задействовать три судна, одно из которых оборудовано для работы с радиоактивными веществами.

Эксперты в американской разведке отмечают, что в случае успешного возвращения ракеты план данной операции сможет использоваться российской стороной в схожих ситуациях в будущем.

Согласно источникам телеканала, речи о каком-либо ущербе для людей и экологии в результате возможного повреждения реактора ракеты в упомянутом докладе не идёт.

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Вооруженные силы России
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