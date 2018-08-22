Вашингтон, 22 августа, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Учёные из США обнаружили новые ферменты в ДНК человеческих кишечных микробов, которые позволяют «обнулить» группу крови. Об этом сообщается на портале Eurekalert.

Andrew Mason Красные кровяные клетки

Углевод-расщепляющие ферменты позволяют избавиться от сахарных остатков на поверхности красных кровяных клеток. Таким образом, любую группу крови можно превратить в кровь I группы.

Как отмечают учёные, возможность убрать антигены с поверхности эритроцитов может помочь при недостатке донорской крови I группы, которая бывает наиболее востребованной.

На сегодняшний день учёные планируют испытать ферменты на больших объёмах крови, чтобы оценить, насколько возможно использовать их для клинических целей.

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