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Победить меланому: разработан новый анализ крови

Наука

Австралийские учёные из университета Эдит Коуэн говорят, что смогут диагностировать рак кожи на ранних стадиях

Победить меланому: разработан новый анализ крови

Канберра, 19 июля 2018, 01:43 — REGNUM  Разработан анализ крови, выявляющий меланому на начальных стадиях, сообщается на портале «Популярная механика».

Напомним, меланома — рак кожи, который сложно диагностируется и очень быстро распространяется по организму, что затрудняет лечение. Австралийка Паулина Зенкер — автор исследования — заявляет:

«Мы проанализировали 1672 типа антител, чтобы идентифицировать комбинацию 10 антител, которые лучше всего подтверждают наличие рака крови по сравнению со здоровыми пациентами».

Однако и в новом методе есть «подводные камни»: не все виды меланомы выявляет анализ. Если техника подтвердится в течение трёх лет, пока с ней работают учёные, то ей смогут использовать на практике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ученых, генное редактирование для лечения рака оказалось неприемлемо.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему генное редактирование для лечения рака оказалось неприемлемо

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Научные исследования
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