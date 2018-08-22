Вашингтон, 22 августа, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Курс криптовалюты биткоин на торгах 22 августа продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

Биткоин

Так, по состоянию на 11:12 мск биткоин дорожал на 3,58% — до $6673,14.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в конце июля 2018 г. курс биткоина преодолел отметку в $8 тысяч, но затем начал постепенное снижение.

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