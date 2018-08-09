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Биткоин опустился ниже $6,4 тысячи

Экономика

Курс самой популярной криптовалюты продолжает снижаться

Биткоин опустился ниже $6,4 тысячи
Иллюстрация: Bitcoin.com
Криптовалюта

Москва, 9 августа 2018, 10:30 — REGNUM  Курс биткоин на торгах 9 августа продолжает снижение и опустился ниже отметки в $6,4 тысячи. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по биржам.

По состоянию на 9:15 мск биткоин подешевел на 2,43% к уровню предыдущего дня — до $6,386 тысячи.

Курс Ethereum снизился на 2,57% — до $364,24, Bitcoin Cash подешевел на 4,2% — до $599,88. При этом курс Ripple укрепился на 1,93% — до $0,3595.

Напомним, курс биткоина в конце июля преодолел отметку в $8 тысяч, но затем начал постепенное снижение.

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