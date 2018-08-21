Санкт-Петербург, 21 августа, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Идея проведения референдума о целесообразности повышении пенсионного возраста в России находится под угрозой со стороны собственных инициаторов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Дмитрий Солонников.

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Сегодня в Государственной думе состоялись публичные слушания по вопросу пенсионной реформы. Солонников не заметил там ярких выступлений, за исключением речи главы Счетной палаты Алексея Кудрина, чьи призывы к повышению пенсионного возраста, впрочем, звучат уже долгие годы.

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Но, как отмечает политолог, эти слушания, что бы на них ни заявляли, никоим образом не повлияют на попытки проведения референдума, который задумали противники реформы.

«Это два параллельных процесса. Вопрос по референдуму нужно задавать уже не власти, а тем группам, которые подали заявки. Их несогласованные действия ставят под сомнение его проведение. Это не противодействие властей. Три группы не в состоянии договориться друг с другом: либо объединить усилия, либо хотя бы не мешать друг другу в регионах», — считает Солонников.

Напомним, Центризбирком согласовал сразу три заявки на проведение одного и того же референдума — от московского отделения КПРФ, от кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова и от Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Формулировки их вопросов отличаются незначительно: согласны ли граждане России, чтобы пенсионный возраст по состоянию на 2018 год — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин — не повышался. Правительство же на данный момент предлагает постепенно увеличить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в первом чтении.

Теперь по закону все три инициативные группы должны зарегистрировать свои региональные аналоги минимум в половине субъектов Российской Федерации, чтобы те занялись сбором подписей.

«Мы прекрасно понимаем: если группы три, то у каждой будет одна треть регионов. И все три «пролетят» мимо референдума. Пока дело идет к тому, что ни одна не получает достаточного количества инициативных групп в субъектах Федерации. Причем чем дальше, тем более проблематично становится решить этот вопрос. И это никак не относится к власти, к мнению экспертов или слушаниям в Госдуме. У них (инициаторов референдума) все карты на руках. Могли бы это сделать. Но не могут. Есть конспирологические теории о том, что какие-то из инициаторов — это лишь спойлеры, специально подосланные, чтобы сорвать проведение референдума. Но никто никого за руку не поймал, никто свечку не держал», — заметил Солонников.