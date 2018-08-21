Кудрин: Пенсионная реформа выведет на рынок 160 тыс. человек каждый год

Москва, , 16:50 — REGNUM В случае принятия закона об изменениях параметров пенсионного законодательства ежегодно на рынке труда будет оказываться порядка 160 тыс. пенсионеров, а не 2 млн граждан, как опасались некоторые депутаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Госдуме в ходе парламентско-общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства.

Ранее в ходе слушаний член профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что ежегодно на рынок выходит порядка 2 млн пенсионеров.

«Это абсолютно не так. 2 млн граждан действительно достигает этого возраста, но, если вычесть тех, кто вышел раньше, инвалидов и тех, кто не работал, это 1 млн 200 тыс. человек. Из них 15 тыс. человек не работали никогда», — подчеркнул Кудрин.

При этом, по его словам, большинство пенсионеров продолжают работать на пенсии. Параллельно те пенсионеры, которые вышли на пенсию раньше, но продолжали работать, уходят с рынка труда.

«В среднем удерживается определенное количество работающих пенсионеров — около 30% ко всему объему. Тем самым в связи с этим законом «новых» людей, оказавшихся на рынке труда, по нашим оценкам, окажется всего 160 тысяч человек, а не 2 млн», — подчеркнул Кудрин.

По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина 21 августа прошли парламентско-общественные слушания, направленные на доработку ко второму чтению законопроекта об изменении параметров пенсионной системы. В обсуждении приняли участие более 600 человек, среди которых глава Минтруда Максим Топилин, глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, главы и представители региональных заксобраний, представители бизнеса и эксперты.

Обсуждение было посвящено доработке правительственной инициативы по совершенствованию пенсионного законодательства. Речь идет об инициативе, которая в том числе подразумевает повышение пенсионного возраста в РФ до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.