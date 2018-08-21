Вашингтон, 21 августа, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа предложила отменить план «чистой энергетики» (Clean Power Plan), принятый при его предшественнике Бараке Обаме, 21 августа передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт. Трамп

Соответствующему предложению, опубликованному от Федерального агентства по охране окружающей среды, предстоит общественное обсуждение. Окончательное решение будет принято в конце 2018 года.

Clean Power Plan считается «краеугольным камнем» всей экологической политики экс-президента США Обамы, известного трепетным отношением к дикой природе и «зеленым» инициативам.

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