Москва, 21 августа, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Фонд национального благосостояния (ФНБ) России сможет выдержать еще один экономический кризис масштаба десятилетней давности. Как передает корреспондент ИА REGNUM об этом заявил 21 августа председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход

Кудрин напомнил, что в 2008—2009 году на поддержание бюджетной системы, в том числе Пенсионного фонда, была потрачена половина всего резервного фонда, которого на сегодняшний день нет.

«На сегодня остался один Фонд национального благосостояния, — заявил Кудрин в ходе слушаний в Госдуме. — Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет».

По его словам, выплаты пенсионной системы «подвязывать» к ФНБ Счетная палата не может. Таким образом Кудрин прокомментировал одну из инициатив, рассматриваемых в рамках пенсионной реформы в Госдуме.

Напомним, в Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по доработке ко второму чтению законопроекта об изменении параметров пенсионной системы. Участие в слушаниях принимают в том числе министр труда и социального развития Максим Топилин, глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, а также представители всех регионов и бизнес-сообщество.

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