Парламентско-общественные слушания по пенсионной реформе: трансляция

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

Сегодня, 21 августа, в Госдуме проходят парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта, который меняет параметры пенсионной системы. Предложение правительства РФ повысить пенсионный возраст в России вызвало широкий общественный резонанс и резкую критику оппозиционных партий. Общественность, профсоюзы, парламентарии, министерства и ведомства выступают с различными инициативами, призванными повысить пенсионное обеспечение граждан и решить проблему дефицита Пенсионного фонда. ИА REGNUM ведет онлайн-трансляцию слушаний.

12:18 Изменения по индексации найдут отражение в законопроектах. Текущий законопроект свяжется с теми параметрами, которые будут заложены в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда. «Всё это будет видно и будет положено на бумагу. Расчёты не являются никакой тайной», — указал Топилин.

12:16 Весь эффект от изменения параметров пенсионной системы предлагается направить на индексацию пенсий. «Если брать шестилетнюю перспективу, то тот эффект, который достигается за счёт изменения параметров — это более 3 трлн рублей. Он весь направляется на повышение страховых пенсий неработающим пенсионерам», — заявил Топилин.

12:16 Серьёзные изменения были введены в 2012—2013 годах — уже тогда всё было направлено на то, чтобы обеспечить устойчивость системы за счёт страховых взносов.

12:15 «Мы всегда говорили о том, что наша пенсионная система носит страховой и в то же время солидарный характер. Поэтому эта система солидарности поколений, обеспечение устойчивости системы за счёт поступления страховых взносов является залогом успеха. Трансферты, поступления из бюджета — не есть хорошее явление. Все шаги, которые предпринимались в этом направлении, были направлены на то, чтобы пенсионная система двигалась и развивалась в сторону развития страховых основ, а не подпитки из федерального бюджета», — указывает министр.

12:14 Все экономические показатели на рынке труда и другие макроэкономические показатели однозначно указывают на необходимость изменений в пенсионной системе, заверил министр.

12:13 В 2024 году нужно выйти на уровень 20 тыс. рублей. «Нужно обеспечить поступательное увеличение пенсий сверх темпов инфляций», — указал министр. Законопроект позволит обеспечить достижение такой цели.

12:13 Министр опять напомнил об увеличении размера пенсий в месяц на 1 тыс. рублей с 2019 года.

12:12 Почему законопроект принимается именно сейчас? «Так сложились обстоятельства», — пояснил министр. По его словам, настало время, чтобы изменить параметры пенсионной системы.

12:12 Главная цель законопроекта — обеспечение стабильного развития пенсионной системы, заверил министр. «Мы стоим перед необходимостью, которая обусловлена различными факторами. С тем, чтобы пенсионеры, которые будут выходить на пенсию через 5, 7, 10, 20 лет могли получать достойное пенсионное обеспечение», — подчеркнул он.

12:11 Министр намерен остановиться на основных положениях законопроекта, которые обсуждаются в регионах, на различных площадках. За прошедшее время было высказано очень много различных мнений и суждений, дополнительных аргументов и контраргументов, отметил Топилин. «Надеюсь, что сегодня нам удастся получить ещё больше обоснований, чтобы законопроект получил позитивное развитие», — заявил он.

12:09 Слово предоставляется министру труда и соцзащиты РФ Максиму Топилину.

12:06 Прошёл месяц с момента принятия законопроекта в первом чтении, ещё месяц можно будет обсуждать законопроект и вносить поправки, напомнил Володин. Сейчас будет выслушана позиция правительства по вопросу.

12:06 «Количество участвующих на данный момент — более 600 человек… Хотя в зале только треть депутатов, а остальные представляют институты гражданского общества и профессиональное сообщество, регионы, ведущие эксперты», — указал председатель Госдумы.

12:05 Зал не вмещает желающих принять участие в парламентских слушаниях, отметил Володин.

12:04 В Госдуме начинаются парламентско-общественные слушания на тему «Совершенствование пенсионного законодательства». Спикер Госдумы Вячеслав Володин приветствует парламентариев.

11:52 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о том, что депутаты фракции намерены голосовать против законопроекта о повышении пенсионного возраста — во втором чтении и в третьем.

11:44 Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) напомнил о горячей дикуссии в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта о пенсионной системе. «Есть общее желание повысить пенсии», — отметил он перед слушаниями. Поступило около ста поправок, но ожидается гораздо больше, когда вернутся из отпусков депутаты как Госдумы, так и региональных парламентов.

11:38 Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия») подчеркнул, что к слушаниям подошли с понимаем необходимости перемен, например, увеличилась продолжительность жизни.

11:34 Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия») напомнил о поручении президента том, что пенсии должны расти выше инфляции. «Основная дискуссия только предстоит», — отметил он.

11:33 Формат общественно-парламентских слушаний важен тем, что мы услышим мнение общественгости, регионов, отметил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он подчеркнул, что цель измнений — првысить пенсионное обеспечение граждан.

11:25 Харитонов обратил внимание на митинг возле здания Госдумы — обсуждение пенсионной системы, несмотря на ливень, привлекло на митинг, по его словам, около 2 тыс. человек.

11:23 По мнению Харитонова, необходимо снизить пенсионный возраст для проживающих на Дальнем Востоке. «Надо снизить», — считает парламентарий. Он привел данные, в соответствии с которыми в 2017 году Дальний Восток покинули 17 тыс. человек, а за несколько месяцев 2018 года уже 5 тыс. человек.

11:21 Глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов (КПРФ) отметил, что «закон (о повышении пенсионного возраста») постучался в каждую дверь». Он подчеркнул, что закон особенно отразится на коренных и малочисленных народах.

11:17 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал объединить усилия и провести реферндум по пенсионному возрасту: «В случае, если народ выскажется, закон отменят».

11:16 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пообещал «серьезные, нравственные, моральные аргументы» в пользу сохранения нынешнего пенсионного возраста. По его словам, аргкменты он выскажет в стихах в ходе слушаний.

11:14 «Нас ждет армия голодных людей, нас ждет преступность, нас ждет падение рождаемости», — такие последствия от принятия закона о повышении пенсионного возраста перечислил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

11:13 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов перед слушаниями заявил, что законопроект о пенсионной системе «губителен для страны». Слушания должны быть проведены перед обсуждением в первом чтении, уверен парламентарий. Он напомнил, что 90% граждан против повышения пенсионного возраста — «и правильно».

11:07 «Вероломное внесение закона и пропизивание его в общество недопустимо. Закон не пройдет», — сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов и пригласил на акцию протеста, которая пройдет 2 сентября.