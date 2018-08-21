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Парламентско-общественные слушания по пенсионной реформе: трансляция

Политика

Онлайн-трансляция ИА REGNUM

Москва, 21 августа 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

Сегодня, 21 августа, в Госдуме проходят парламентско-общественные слушания, посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта, который меняет параметры пенсионной системы. Предложение правительства РФ повысить пенсионный возраст в России вызвало широкий общественный резонанс и резкую критику оппозиционных партий. Общественность, профсоюзы, парламентарии, министерства и ведомства выступают с различными инициативами, призванными повысить пенсионное обеспечение граждан и решить проблему дефицита Пенсионного фонда.

ИА REGNUM ведет онлайн-трансляцию слушаний.

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Повышение пенсионного возраста
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