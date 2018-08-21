Москва, 21 августа, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В России специалисты уже приступили к разработке нового самолёта с вертикальным взлетом и посадкой. Созданием концептуальной модели, прототипов занимается Минобороны РФ по поручению Верховного главнокомандующего. Об этом на открытии военно-технического форума «Армия-2018» сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Американский самолет с вертикальным взлетом Hawker Harrier VTOL

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"Безусловно, это будущее. Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов», — сказал Борисов, добавив, что проект включён в госпрограмму вооружений.

На создание летательного аппарата и выхода его в серию может уйти около десяти лет.

Напомним, IV Международный военно-технический форум «Армия-2018» будет проходить в подмосковном парке «Патриот» с 21 по 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года в России был разработан проект электросамолёта с вертикальным взлётом и посадкой. Новая разработка компании Napoleon Aero представляет собой четырёхместную машину, которая будет обладать полезной нагрузкой 400 кг и максимальным взлётным весом около 1,5 т. Проект получил название VTOL.