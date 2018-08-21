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Корабли Балтфлота устроят артиллерийский бой для форума «Армия-2018»

Политика

В Кронштадте представят 15 кораблей и наземные ракетные комплексы

Корабли Балтфлота устроят артиллерийский бой для форума «Армия-2018»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Малый ракетный корабль в Кронштадте

Кронштадт, Санкт-Петербург, 21 августа 2018, 10:12 — REGNUM  Корабли Балтийского флота проведут артиллерийский бой с условным противником 21 августа в рамках открытия Международного военно-технического форума «Армия-2018». Всего в военно-морской части форума в Кронштадте будет представлено более 15 кораблей и катеров различных классов, задействовано 1,5 тыс. военнослужащих, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Помимо боя, будут продемонстрированы траление и подрыв плавающей мины, высадка морского десанта, оказание помощи аварийному кораблю, другие элементы боевой подготовки. Порадует зрителей и «вальс буксиров».

Среди кораблей — участников форума «Армия-2018» — корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Серпухов», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», противодиверсионный катер «Нахимовец», патрульный катер «Раптор» и другие. В составе наземных сил — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», комплекс ПВО «Панцирь-С1».

Некоторые из представленных кораблей будут открыты для посещения специалистами и гостями мероприятия. После форума пройдет межбазовый переход кораблей-участников к местам постоянного базирования.

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Международный военно-технический форум «Армия-2018»
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