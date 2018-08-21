Ростов-на-Дону, 21 августа, 2018, 13:53 — ИА Регнум. За год, прошедший с момента трагедии в центре Ростова-на-Дону, властям удалось обеспечить квартирами лишь половину погорельцев. Около 160 семей — 346 из 692 человек, пострадавших от августовского пожара, приобрели новое жильё. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 21 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартира

«Мы уже рассмотрели заявки на получение мер социальной помощи от 200 семей. Из них 174 подлежат удовлетворению. На сегодняшний день уже приобретено жилье для 346 человек, это более 160 семей. Работа эта ведется и все, кому по закону положено, будут обеспечены жильем», — проинформировал ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв.

Градоначальник донской столицы уточнил, что всего 174 семьи получат 346,5 млн рублей для приобретения или строительства жилья. По его словам, работа по оказанию мер поддержки, будет завершена в текущем году.

ИА REGNUM сообщало, что в апреле 2018 года директор департамента координации строительства и перспективного развития донской столицы Андрей Дикун пообещал решить вопрос погорельцев в июне.

Позже глава ростовской администрации Виталий Кушнарёв заявил об окончании процесса приобретения жилья для погорельцев до 21 августа.

«На сегодняшний день мы приобрели жильё для 326 человек. Всего в списке 484 человека. И мы намерены завершить этот процесс к 21 августа. Мы пока не со всеми гражданами заключили договор, который даёт им право в течение 3 месяцев подбирать для себя новое жильё. Плюс есть небольшое количество людей, которые в судах по-прежнему обосновывают своё право на субсидии на покупку жилья с нашей стороны», — цитировал ранее сити-менеджера портал donnews.ru.

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Напомним, следователи не нашли подтверждения версии об умышленном поджоге. Согласно материалам дела, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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