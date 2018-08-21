Причиной пожара в Ростове-на-Дону следователи считают короткое замыкание

Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM Специалисты второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России продолжают расследовать уголовное дело по факту крупнейшего за всю историю Ростова-на-Дону пожара. Следователи не нашли подтверждения версии об умышленном поджоге. Согласно материалам дела, причиной возгорания стало короткое замыкание. Об этом ИА REGNUM проинформировали в ведомстве 21 августа.

«Совокупностью собранных доказательств установлено, что очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения по переулку Чувашский, 50. Непосредственно перед возникновением пожара имело место короткое замыкание проходящих над балкой за забором указанного домовладения проводов воздушной линии электропередач. При их эксплуатации были допущены нарушения требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок, приведшие к перехлесту проводов, искрообразованию, короткому замыканию и возгоранию несанкционированной и длительное время не подвергавшейся уборке свалки бытового мусора», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ровно год назад — 21 августа 2017 года — в центре города-миллионника вспыхнул пожар, охвативший территорию Пролетарского и Кировского районов. Распространение огня спровоцировали сильные порывы ветра, пламя успело распространиться на площади 32 тыс. 640 квадратных метров. В результате ЧП было уничтожено и повреждено огнем 125 индивидуальных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В пожаре погиб мужчина 1941 года рождения.

По информации следователей, показания по уголовному делу дали более 700 потерпевших, допрошены более 650 свидетелей. Также специалисты неоднократно проводили осмотры мест происшествия, обыски, выемку документации, фото и видеозаписи, проверку показаний, было проведено более 60 экспертиз.

«Развитию пожара также способствовали плотная жилая застройка, особенности рельефа, жаркая погода и сильный ветер», — отметили в следственном управлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на основании собранных доказательств обвинение предъявлено бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, чиновница, «ненадлежаще исполняя свои обязанности, не организовала контроль за выявлением на подведомственной территории всех мест несанкционированного размещения отходов и свалочных очагов, а также деятельность в части очистки и уборки территорий».

Кроме того, обвинение предъявлено начальнику Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские электрические сети и старшему мастеру производственного участка по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). По мнению следователей, они допустили «нарушение требований нормативных документов по эксплуатации электроустановок, которые находятся в причинно-следственной связи с возникновением пожара и смертью человека».

Напомним, судьба Театрального спуска в Ростове-на-Дону решена. Пепелище выделено в зону общественно-культурного назначения. На территории пожара планируется реализовать проект, который предполагает создание пешеходной платформы — эспланады от Театральной площади к набережной реки Дон, строительство объектов социальной инфраструктуры, а также кукольного театра. Есть в планах обустройство канатной дороги, которая свяжет центр города-миллионника с Зелёным островом и левобережной частью Ростова-на-Дону.

Пожар в центре Ростова-на-Дону, испепеливший десятки домов, стал главным событием 2017 года. Справиться с огнём удалось только спустя сутки. Осенью 2017 года стало известно, что территорию Театрального спуска отдадут под строительство дороги и социальных объектов. Участки погорельцев будут выкуплены у собственников по рыночной стоимости.

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Вопрос решён: какова судьба Театрального спуска в Ростове-на-Дону?