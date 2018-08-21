Генуя, Италия, 21 августа, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Остатки опор генуэзского моста Моранди «трещат», сотрудники пожарной службы приняли решение прекратить все работы по восстановлению имущества граждан в жилых домах, расположенных под мостом, сообщает информагентство Ansa во вторник, 21 августа.

Ричард Уэстолл. Дамоклов меч. 1812

«Подозрительные звуки», которые издают остатки моста, никак не связаны с сильным ветром. Руководители работ полагают, что спасательная техника увеличила нагрузку на мост, и его разрушение ускорилось.

Прокуратура Генуи готова выдать разрешение на снос остатков опор моста, если такое решение сочтут необходимым.

В результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 43 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.