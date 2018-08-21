Москва, 21 августа, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Центральный банк России после шестидневного перерыва возобновил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для министерства финансов РФ, следует из данных на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк РФ

Так, 17 августа с расчетом на 20 августа произошла закупка на сумму 17,5 млрд рублей.

Напомним, последний раз ЦБ РФ закупил валюту 9 августа на 8,4 млрд рублей, до этого 8 и 7 августа было приобретено иностранной валюты на 16,7 и 15,8 млрд рублей соответственно.

Эксперты связывали перерыв с новыми санкциями Соединенных Штатов против России, которые Вашингтон анонсировал на 22 августа.

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