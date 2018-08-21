Москва, 21 августа, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Из московской квартиры на Волгоградском проспекте были украдены ювелирные украшения на сумму 7 млн рублей. Об этом сообщили 21 августа в правоохранительных органах столицы России.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Это я удачно зашел!»

«Днем 20 августа в полицию обратился официально не трудоустроенный мужчина 1976 года рождения, сообщивший, что в период с 16 по 20 августа к нему в квартиру на Волгоградском проспекте забрался неизвестный», — цитирует агентство «Москва» слова собеседника в полиции.

Отмечается, что злоумышленник проник в жильё, взломав замок входной двери, а затем вынес из квартиры ценностей на 7 млн рублей. Возбуждено дело по статье УК РФ «Кража».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в одном из фитнес-центров Москвы у студента из шкафчика в раздевалке были украдены деньги и ценные вещи на сумму порядка 5,5 млн рублей.

Читайте также: Кража в фитнес-центре: московский студент обеднел на 5,5 млн рублей