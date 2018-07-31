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Кража в фитнес-центре: московский студент обеднел на 5,5 млн рублей

Происшествия

Злоумышленнику удалось скрыться незамеченным, в настоящее время ведутся его поиски

Москва, 31 июля 2018, 10:00 — REGNUM  Московский студент, оставивший ценные вещи в шкафчике раздевалки фитнес-центра, лишился денег и драгоценностей на сумму около 5,5 млн рублей, передаёт телеканал «РЕН-ТВ».

По данным правоохранителей, ювелирные изделия и $3 тыс. вечером 21 июля из шкафчика похитил неизвестный. Злоумышленнику удалось скрыться незамеченным, в настоящее время ведутся его поиски. Сообщается, что по данному факту полицейские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Новомосковском административном округе Москвы 65-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о краже из её дома в деревне Сатино-Русское коробки с 18 млн рублей. Пенсионерка заподозрила в краже коробки с деньгами 47-летнего уроженца Узбекистана.

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