Москва, 21 августа, 2018, 09:24 — ИА Регнум. .

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Котировки нефти Brent продолжили дорожать 20 августа. Цены едва не достигли уровня $73, закрепившись над $72,50. Сегодня, 21 августа, с утра актив продолжает торговаться с легким восходящим уклоном, хотя в Азии активность игроков пока остается невысокой. Ближайшая цель покупателей по-прежнему проходит в районе $73, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Никаких новых значимых драйверов на рынке не появилось. Тема с иранскими санкциями временно отошла на задний план, а локально на укрепление котировок повлияло ослабление курса доллара, который снизился практически по всему спектру рынка. Американская валюта снова довольно болезненно отреагировала на критику Трампа в адрес политики Федрезерва и динамики самого курса доллара», — пояснил эксперт.

Впрочем, в течение дня USD отыграет этот негатив и переключится на предстоящий протокол заседания ФРС и грядущее выступление Пауэлла в Джексон-Хоуле. На этом фоне «американец» может сменить поведение и частично надавить на котировки черного золота.

«Что касается факторов рынка нефти, 21 августа вечером ожидается традиционный еженедельный отчет API по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Негативные показатели способны подорвать текущее хрупкое восстановление Brent в преддверии официального отчета минэнерго США, который выйдет 22 августа», — полагает Мащенко.

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