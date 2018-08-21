Рост нефти тормозят разногласия в ОПЕК

Москва, , 07:13 — REGNUM На торгах в Лондоне 20 августа нефть марки Brent к вечеру выросла на 0,47%, до $72,18 за баррель. Представитель Ирана в ОПЕК 20 августа сделал жесткое заявление, по всей видимости, адресованное Саудовской Аравии о том, что ни одной входящей в ОПЕК стране не позволено забирать себе долю другой страны-участницы нефтяного картеля. Он также выступил против политизации ОПЕК, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Новости о разногласиях в ОПЕК оказали противоречивое влияние на нефтяную цену, в связи с чем сильного роста не произошло. Сделанное ранее Американским институтом нефти заявление о том, что США накопили очень большие товарные запасы нефти, оказывают на нефтяной рынок, скорее, «медвежье» влияние.

Новости о начавшейся денежной реформе в Венесуэле пока на нефтяной рынок влияния не оказали. В соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка, сегодня, 21 августа, Brent может торговаться по $72−73 за баррель.

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