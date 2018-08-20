Москва, 20 августа, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В частях и соединениях Центрального и Восточного военных округов (ЦВО и ВВО) а также в частях Воздушно-десантных войск (ВДВ), Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, указанная проверка пройдёт с 20 по 25 августа по решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина.

«Органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности», — сообщил Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 15 сентября 2018 года для участия в стратегических учениях «Восток-2018» в Забайкальский край будут направлены более 3 тыс. китайских военнослужащих. Договорённость об этом между военным руководством Китая и России уже была достигнута ранее.

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