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В учениях «Восток-2018» в Забайкалье примут участие китайские военные

Политика

Договорённость об этом между военным руководством Китая и Минобороны России уже достигнута

В учениях «Восток-2018» в Забайкалье примут участие китайские военные
Иллюстрация: Kremlin.ru
Солдаты НОАК на Параде Победы 9 мая в Москве

Пекин, 20 августа 2018, 11:15 — REGNUM  Для участия в стратегических учениях «Восток-2018» в Забайкальский край будут направлены более 3 тыс. китайских военнослужащих. Об этом сообщила 20 августа пресс-служба Минобороны КНР.

Отмечается, что китайские военные с 11 по 15 сентября 2018 года примут участие в манёврах на полигоне Цугол в Забайкальском крае. Договорённость об этом между военным руководством Китая и Минобороны России уже достигнута, подчеркнули в ведомстве.

По заявлению Минобороны КНР, целью проведения учений является укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества, а также отладка принципов совместного реагирования на различные угрозы безопасности в регионе.

Напомним, в учениях «Восток-2018» примут участие части и соединения Восточного и Центрального военных округов (ВВО и ЦВО), а также Северного флота.

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Военные учения
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