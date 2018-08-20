Чернушка, Пермский край, 20 августа, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В городе Чернушка Пермского края прошёл антиювенальный пикет, который организовали активисты «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС). Члены организации 20 августа рассказали корреспонденту ИА REGNUM о том, как прошла протестная акция.

Виталий Попов Протестующие

«Мы провели пикет, раздали множество листовок. Некоторые жители Чернушки пришли на наше мероприятие и рассказали о своём опыте взаимодействия с органами опеки Чернушинского района, о том, как они неправомерно отбирают детей. Информации получили много, будем разбираться в ситуации далее», — сказал председатель пермского отделения РВС Алексей Мазуров.

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«Нет ювенальному террору», «Опека Чернушки — ювенальное гестапо», «Чиновниц Зудову и Валькову в отставку», «За традиционные семейные ценности» — такие лозунги протестующие разместили на растяжках и плакатах.

«В Чернушке у нас сейчас два ювенальных дела. В обоих случаях сотрудники соцслужб повели себя с семьями ужасно. Мы такого ещё не видели. Когда читаешь документы, вопрос возникает только один: как можно так издеваться над родителями, детьми, их бабушками и дедушками?» — рассказал Мазуров.

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Глава пермского отделения РВС добавил, что уже после мероприятия им удалось поговорить с жителями города и все собеседники крайне негативно отзывались о работе соцслужб Чернушинского района.

«Например, мы разговорились с одной продавщицей в магазине. Вежливая, интеллигентная женщина. Сказала: несмотря на то, что в Чернушинском районе качают нефть, основная масса людей живёт там не очень хорошо. С рабочими местами всё плохо, с деньгами тоже. К примеру, средняя зарплата продавца — 7 тыс. рублей, а работать приходится много, рабочий день длится долго. Некоторые семьи сталкиваются с тем, что соцслужбы отнимают детей фактически за бедность, а помощи от них не дождёшься», — сообщил активист.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Пермское отделение РВС намерено провести в Чернушинском районе пикет против ювенального характера работы социальных служб. Общественники рассказали, что сейчас они оказывают юридическую и иную помощь семьям, из которых соцслужбы изъяли детей.

В одном из случаев органы опеки отобрали 11-летнюю внучку у бабушки из-за того, что бабушка единоразово использовала ремень в воспитательном процессе, при этом не причинив ребёнку совершенно никакого вреда и даже не причинив ему физической боли. Несмотря на это, соцслужащие решили разлучить бабушку и внучку, ребёнок был передан в приёмную семью.