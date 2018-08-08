На Урале опека не смогла ограничить в правах отца за то, что он работает

Екатеринбург, , 07:46 — REGNUM В Свердловской области суд не стал ограничивать в правах родителей из Богдановича, у которых опека пыталась отобрать трёхмесячного сына. Иск представителей органов опеки и попечительства был отклонен.

По мнению чиновников, мать не может в полной мере исполнять родительские обязанности, так как имеет психическое заболевание, а отец, как указано в исковом заявлении, «согласно графику работы, не может находиться дома». Однако Богдановичский городской суд посчитал доводы органов опеки недостаточными, чтобы ограничивать родителей в правах.

Напомним, что ранее супруга Дмитрия Алёна уже была ограничена в родительских правах в отношении трёх детей от первого брака. Её первый супруг, с которым она впоследствии заочно оформила развод, бросил её и уехал на родину, так как является гражданином другого государства.

В результате женщина осталась с тремя детьми на руках и попала в трудную жизненную ситуацию. Она обратилась за помощью в социальный центр, где находилась некоторое время. Однако впоследствии её попросили покинуть социальное учреждение. Алёна отказалась уходить, так как идти с тремя детьми на руках ей было некуда. Тогда сотрудники центра вызвали медиков, которые увезли женщину в психиатрический стационар.

В лечебнице её держали несколько месяцев, а после того как женщину выпустили, она узнала, что судом ограничена в родительских правах. Спустя некоторое время она повстречала Дмитрия, и в 2016 году они оформили отношения. Сам Дмитрий непьющий, несудимый, работает крановщиком. В их квартире есть необходимая мебель, чисто и уютно. Более того, он усыновил одного ребёнка Алёны и готов усыновить остальных (сложности связаны с тем, что необходимо добиться лишения родительских прав биологического отца, который давно бросил детей).

По словам правозащитника Ольги Жигалиной, которая представляет интересы семьи, диагноз, который поставили Алёне, вызывает сомнения. Она отметила, что за время совместного проживания Дмитрий оплатил экспертизу, которая показала, что женщина хоть и имеет признаки заболевания, но «в состоянии стойкой ремиссии». Более того, правозащитник отметила, что на суде присутствовал врач-психиатр, который сделал заключение, что Алена может исполнять родительские обязанности.

Ольга Жигалина подчеркнула, что при этом Дмитрий не ограничен в правах на усыновлённого ребёнка, а значит, мальчика должны вернуть ему из приюта. Пока родителям приходится ежедневно навещать ребёнка. На данный момент семья и их адвокаты обратились с соответствующим исковым требованием в суд.