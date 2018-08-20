Москва, 20 августа, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Нефть марки Brent продолжила умеренный подъем на торгах 17 августа, но все равно подешевела по итогам пятидневки на фоне преобладающих негативных факторов на рынке, одним из которых стал резкий и неожиданный рост запасов сырой нефти в США. Так, котировки, которые в моменте превышали уровень $72, обосновались немногим ниже этой отметки и пытаются определиться вектором движения в начале новой торговой недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ставка

«На стороне покупателей — признаки спада напряженности на торговом фронте между США и Китаем. По крайней мере, подготовка сторон к переговорам внушает инвесторам надежду на то, что две державы наконец-то прекратят обмениваться пошлинами и перейдут к здравому диалогу. Впрочем, пока у игроков нет особых надежд на серьезные прорывы в отношениях двух стран, которые очень сложны и запутаны. И потому оптимизм в отношении этого фактора пока носит сдержанный и осторожный характер», — отметил эксперт.

Тем временем после резкого роста запасов игроков настораживает картина в США. Число буровых на прошлой неделе осталось без изменений, но ведь неделей ранее их количество подскочило сразу на 10 штук, а добыча возобновила рост. Не исключено, что на этой неделе запасы и производство продолжат увеличиваться, что надавит на черное золото и пресечет попытки восстановления цен.

«Таким образом, Brent может немного продвинуться на север, но потенциал роста будет оставаться ограниченным. Правда, в случае дальнейшего спада торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном котировки могут решиться на более смелое восстановление. Ближайшая цель быков — уровень $72,50», — считает Мащенко.

Читайте также: Нефть снова начала расти