Нефть снова начала расти

Москва, , 07:23 — REGNUM На торгах Интерконтинентальной товарной биржи 17 августа баррель смеси Brent к вечеру вырос в цене на 0,56% до $71,81. Дойдя почти до $70 за баррель, цена Brent оттолкнулась вверх от этого уровня поддержки, и теперь поход цены нефти на $68 за баррель отложен, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Как надолго — будет зависеть от новостей. Пока Россия озабочена новым пакетом санкций, который вступит в силу 22 августа, Венесуэла проведет денежную реформу уже, возможно, 20 августа. Ее специфика будет заключаться в привязке национальной валюты боливара к криптовалюте «петро», обеспеченной нефтяными контрактами. Вряд ли это повлияет в краткосрочном периоде на цену нефти, но в среднесрочном восстановление добычи нефти в Венесуэле на фоне успешной экономической реформы (если такое будет) можетнекоторому способствовать понижению цены черного золота. Сегодня, 20 августа, баррель Brent может торговаться по $71−72,50.

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