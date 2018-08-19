Эр-Рияд, 19 августа, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 19 августа, прибыл в аэропорт города Джидда в Саудовской Аравии. Об этом сообщил сам Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ali Mansuri Хадж

"Из аэропорта я направился в Мекку для совершения предписанных мусульманам обрядов Хаджа», — написал глава республики.

Кадыров добавил, что в Саудовской Аравии он намерен встретиться с королем страны Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

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