Кадыров: В центре дзюдо имени Путина будут готовить олимпийских чемпионов

Грозный, , 15:07 — REGNUM В Чечне завершается возведение нового спорткомплекса — Олимпийского центра дзюдо имени Владимира Путина. Стройка началась два года назад — осенью 2016 года. В настоящее время уже подходит к концу возведение корпуса, остаются отделочные работы и установка оборудования.

Ход строительства проинспектировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он убедился, что строители соблюдают стандарты качества и график работ, о чем с удовлетворением написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На строительной площадке Кадырова встречали воспитанники республиканского клуба дзюдо «Эдельвейс» имени Турпал-Али Кадырова. Глава Чечни призвал их усиленно тренироваться, чтобы в будущем «поехать на Олимпиаду и принести России золотые медали».

«Вы должны сделать все возможное для того, чтобы оправдать наши надежды», — обратился к молодым спортсменам чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торжественной церемонии закладки капсулы в основание будущего Олимпийского центра дзюдо Рамзан Кадыров выразил уверенность, что спорткомплекс будет одним из лучших в стране и будет соответствовать всем мировым стандартам. В нем, кроме зала для соревнований, который будет вмещать несколько тысяч человек, будут оборудованы тренировочные залы, бассейны, парилки и гостиница на 100 мест.