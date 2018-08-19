Вашингтон, 19 августа, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Гражданку России Марию Бутину перевели в тюрьму города Александрия (штат Вирджиния, США), где содержат в довольно суровых условиях и практически полной изоляции. Об этом рассказал её адвокат Роберт Дрисколл, передает RT.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Причины, по которым Бутину отправили из тюрьмы Вашингтона в учреждение в пригороде американской столицы, адвокату неизвестны. Вероятно, это могло произойти из-за жалоб девушки на здоровье — она страдает от артрита, отметил адвокат. Тюрьма в Александрии находится на хорошем счету, однако порядки там весьма строгие.

«Её содержат отдельно от остальных заключенных. Единственные, с кем у неё есть возможность поддерживать контакт — это её адвокаты, плюс изредка ей разрешают телефонные звонки», — сказал Дрисколл.

Читайте также: Посольство РФ: Марии Бутиной давят на психику

Из-за строгого распорядка дня Бутиной трудно обеспечить достаточную физическую активность, а также посещение библиотеки, добавил он. Утром 18 августа адвокату удалось навестить её в новой тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданку РФ Марию Бутину задержали в Вашингтоне 17 июля. Её обвиняют в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Российские дипломаты заявили о психологическом давлении на девушку.