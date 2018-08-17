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Посольство РФ: Марию Бутину давят на психику

Политика

«При этом вакханалия в американском сегменте соцсетей, подогреваемая русофобскими материалами в мейнстриме, все больше напоминает отголоски американских процессов над ведьмами 17 в.»

Вашингтон, 17 августа 2018, 04:20 — REGNUM  Российские дипломаты после посещения в тюрьме гражданки России Марии Бутиной намерены направить ноту в госдеп с требованием прекратить психологическое давление, сообщает пресс-служба посольства России в США.

Дипломаты отмечают, что тюремная администрация устраивает ночные проверки камеры, в которой содержится Бутина, каждые 15 минут. Также заключенную не выпускают на свежий воздух на прогулки.

«Такой режим применяется к склонным к суициду заключенным. Мария же не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой. Налицо попытки сломить ее волю», — заявили в посольстве.

Помимо прочего, Бутиной регулярно проводят личные досмотры с полным раздеванием и запрещают получать письма на русском языке. В камере постоянно холодно, из-за чего у гражданки России прогрессирует отек на ноге. Медицинская помощь своевременно не оказывается.

«При этом вакханалия в американском сегменте соцсетей, подогреваемая русофобскими материалами в мейнстриме, все больше напоминает отголоски американских процессов над ведьмами 17 в.», — добавляют дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил о создании специального фонда помощи заключенной. Предполагается, что люди со всего мира смогут переводить на счет фонда денежные средства в защиту арестованной в США российской гражданки.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат Бутиной заявил о намерениях создать фонд в ее защиту

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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