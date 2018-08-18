Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде
Оттава, 18 августа, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Канаде в результате крушения легкомоторного самолета погибли три человека, сообщает 18 августа CBS.
(сс) Gellinger
Легкомоторный самолет
По данным издания, инцидент произошел на северо-западе страны, в результате происшествия еще два человека пострадали.
В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства авиакатастрофы.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 августа в окрестностях коммуны Чимадольмо на севере Италии потерпел крушение туристический самолёт, в результате инцидента погибли два пассажира.
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