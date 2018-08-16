В Италии рухнул туристический самолёт: есть погибшие

Чимадольмо, Италия, , 11:17 — REGNUM В Италии потерпел крушение туристический самолёт. Инцидент произошёл в окрестностях коммуны Чимадольмо на севере Италии вечером 15 августа. Об этом сообщает агентство ANSA.

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Известно, что при взлёте самолёт зацепился за кабель высоковольтной линии электропередачи. После падения борт загорелся. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание, однако спасти пассажиров им не удалось. Личности двух погибших — мужчины и женщины — устанавливаются. Обстоятельства происшествия выясняет местная полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно авиапроисшествие произошло в Италии осенью 2017 года. Недалеко от аэропорта Урбе в Риме на железнодорожные пути упал легкомоторный самолёт. В результате инцидента пострадали два человека, которые в момент крушения находились на борту воздушного судна.

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