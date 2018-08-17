Беневенто, Италия, 17 августа, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Мэр итальянского города Беневенто Клементе Мастелла запретил движение транспорта по мосту святого Николая, сообщает La Stampa в пятницу, 17 августа.

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Мост был построен в 1955 году по проекту того же архитектора Моранди, который проектировал генуэзский мост, частично обрушившийся во вторник, 14 августа.

«Лучше неудобства, чем трагедии, как в Генуе», — заявил мэр.

Запрет на движение по мосту святого Николая останется в силе до момента, пока специально созданная техническая комиссия (с участием сторонних экспертов) не удостоверит безопасность объекта.

В результате обрушения построенного в 1967 году моста в Генуе погибли десятки людей. Официально подтверждена смерть 38 человек, среди которых есть по меньшей мере трое несовершеннолетних. Четыре человека находятся в больнице в тяжелом состоянии, десять по-прежнему считаются пропавшими без вести. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Того же мнения придерживаются в Еврокомиссии: по правилам ЕС, ответственным за техническое состояние инфраструктуры является концессионер. Правительство Италии намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации и взыскать с группы Benetton крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Правительство страны намерено запустить широкомасштабную программу реконструкции инфраструктуры. На ее реализацию в ближайшие 15 лет планируется выделить 150 млрд евро. По данным экспертов, больше половины объектов дорожной инфраструктуры в Италии построено 50 и более лет назад.