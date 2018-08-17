Москва, 17 августа, 2018, 15:56 — ИА Регнум. По данным министерства энергетики США, запасы сырой нефти выросли на 6,8 млн баррелей, что толкнуло нефтяные котировки вниз. Цена марки WTI опускалась до $64,50 за баррель, а марки Brent до $70,50. Также на снижение ценовых котировок на нефть влияет требование Дональда Трампа снизить цены на нефть к ОПЕК, а в Конгрессе США стал прорабатываться законопроект, позволяющий судить за картельный сговор на нефтяном рынке, после чего Саудовская Аравия разорвала соглашение с Россией по ограничению добычи нефти и нарастила добычу и поставку черного золота на мировой рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По данным Bloomberg, администрация США разрабатывает проект продажи нефти из госрезерва. Скорее всего, это делается для снижения цены на бензин в преддверии выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре месяце. Но не стоит забывать о санкциях к Ирану, запрещающих покупать иранскую нефть, и уже с 6 августа Франция и Южная Корея прекратили закупку», — отметил эксперт.

По данным Международного энергетического агентства в Венесуэле из-за тяжёлой экономической ситуации и бесхозяйственности могут сократиться поставки сырой нефти ниже одного миллиона баррелей в сутки уже к концу 2018 года. Если ещё США примут санкции, запрещающие поставку венесуэльской нефти, в Америке возникнет дефицит тяжёлой нефти, который нужно будет где-то восполнять, плюс многие контрагенты отказываются перевозить венесуэльскую нефть из-за веденных экономических санкций США.

«Все эти события происходят в преддверии зимнего периода, когда повышается спрос на энергоносители и рассчитывать на сильное падение цены на нефть было бы нелогично. Но, возможно, котировки ещё опустятся до уровня $60 за баррель для марки WTI и до $65 марки Brent», — считает Лисицын.

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