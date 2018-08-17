Цены на нефть ждут позитивных сигналов для роста

Москва, , 12:15 — REGNUM Несмотря на высокую волатильность финансового рынка в последние две недели и падение сырьевого рынка в целом, цены на нефть остаются выше $70 за баррель по марке Brent. На текущей неделе на нефтяные котировки оказали давление данные по запасам нефти в США, которые выросли на 6,805 млн баррелей по сырой нефти, на 3,566 млн баррелей по дистиллятам и минимально сократились на — 0,740 млн баррелей — по бензину, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«Рост запасов произошел на фоне увеличения поставок нефти в США с 8,00 до 9,01 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия нарастила поставки на экспорт на +1,24 млн баррелей в сутки после того, как президент Трамп объявил о намерении бороться с высокими ценами и предложил внести в конгресс законопроект о санкциях в отношении государственных компаний стран ОРЕС+ за картельный сговор. Саудиты тут же взяли под козырек и не стали дожидаться повторного предложения», — пояснил эксперт.

Но уже 16 августа некоторую поддержку цены на нефть получили из Китая после сообщения о возобновлении со следующей недели переговоров по торговым тарифам. Чем и когда закончится торговая война США против всех — сейчас никто не может сказать определенно, но любая положительная новость поддержит нефтяные котировки.

«На следующей неделе цена будет меняться под влиянием текущих новостей. Существенных факторов пока не ожидается, поэтому, вероятнее всего, котировки Brent будут колебаться в диапазоне $70—73,50 за баррель. Марка WTI несколько отстает от европейского бенчмарка (сегодня, 17 августа, торгуется около $65,70 за баррель), спред между сортами расширяется больше $6,10», — считает Грачев.

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