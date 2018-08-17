Москва, 17 августа, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Количество камер фотовидеофиксации на дорогах России до 2024 года должно составить около 18 тыс. против сегодняшних 9 тыс., считают в Минтрансе РФ. Об этом пишут 17 августа «Известия».

Дорожные камеры

В ведомстве разработали версию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в которой и предусмотрено увеличение количества дорожных камер, пишет газета. Кроме увеличения числа комплексов фиксации правонарушений, в Минтрансе РФ подчеркнули важность разработки методических указаний по перемещению камер на новые места и использованию муляжей устройств.

В ведомстве уточнили, что основная цель установки камер — не использовать устройства в качестве инструмента для сбора штрафов, а дисциплинировать водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на федеральной трассе и дорогах регионального значения будет дополнительно установлено 12 автоматизированных комплексов фотовидеофиксации, на это предусмотрено выделение порядка 45 млн рублей.

Читайте также: Камеры фиксации нарушения ПДД установят ещё на 12 участках в Чувашии