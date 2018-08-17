Камеры фиксации нарушения ПДД установят ещё на 12 участках в Чувашии

Чебоксары, , 07:39 — REGNUM В Чувашии закупают автоматизированные комплексы фотовидеофиксации, которые планируются установить на федеральной трассе и дорогах регионального значения. Всего будет приобретено 12 программно-аппаратных комплексов, на это предусмотрено около 45 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» минтранса республики. Поставка автоматизированных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения оценена в 44 784 950,04 рублей (начальная цена). Данные средства выделяются из республиканского бюджета.

«Назначение: разработка поэтапных организационно-технических мероприятий, необходимых для развития системы автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах Чувашии и её интеграции в единую сеть контроля ГИБДД.

Цель — повышение безопасности дорожного движения на территории республики, повышение оперативности и эффективности реагирования при поиске транспорта, представляющего интерес для соответствующих служб и подразделений, обеспечение взаимодействия подразделений и служб с силовыми ведомствами», — говорится в документации.

Всего планируется приобрести 12 аппаратно-программных комплексов. Два из них будут установлены на участках федеральной трассы М-7 «Волга» в Ядринском и Козловском районах, два — на автодороге «Чебоксары — Сурское» (пост ДПС в Алатыре, в Порецком и Вурнарском районах). Остальные планируется разместить в Шумершинском районе на участке дороги «Цивильск — Ульяновск», в Чебоксарском районе на участке дороге «Чебоксары-Сыктывкар», а также на дорожных участках в Шумерлинском, Яльчикском, Янтиковском, Урмарском и Моргаушском районах.

В техническом задании уточняется, что данные приборы должны фиксировать превышение скоростного режима, движение по обочине, выезд на встречную полосу, движение по полосе общественного транспорта.

На сегодняшний день на балансе КУ «Чувашупрдор» числится 151 стационарных комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. По данным ведомства, по итогам работы комплексов на автодорогах Чувашии за I полугодие 2018 года вынесено 370 046 постановлений составило (в I полугодии 2017 года — 244 053). Рост количества постановлений связывают с вводом в 2017 году девяти новых комплексов, а также «с более высокой эффективностью работы передвижных комплексов».

«Согласно статистическим данным, самым «популярным» видом нарушения правил дорожного движения является превышение максимально допустимой скорости. Установка комплексов на автодорогах происходит с учетом основных очагов аварийности и в местах концентрации ДТП. В случае снижения аварийности на участках, производится передислокация комплексов», — отмечают в ведомстве.