Лос-Анджелес, США, 17 августа, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Сегодня, 17 августа 2018 года, популярный актёр, режиссёр и продюсер Роберт Де Ниро празднует своё 75-летие, впервые на большом экране он появился в 1973 году в фильме «Злые улицы» режиссёра Мартина Скорсезе.

Цитата из х/ф «Комик». реж Тейлор Хэкфорд. 2016. США Роберт Де Ниро

Стоит отметить, что Де Ниро, исполнив в фильме роль второго плана, сразу же получил за неё премию Национального совета кинокритиков США. И это неудивительно, ведь он увлёкся театром ещё в детстве, свою первую роль на сцене он сыграл в возрасте 10 лет. Впоследствии он учился у Стеллы Адлер, которая была знакома с Константином Станиславским.

Читайте также: В Калининграде открывается фестиваль короткометражных фильмов «Короче»

За свою кинокарьеру Де Ниро снялся в огромном количестве фильмов, стоит отметить, что только на данный момент он является участником восьми кинопроектов. Последней его актёрской работой стала роль в фильме «Мастер лжи» («Лжец, Великий и Ужасный»), в основу которого лёгла книга писательницы Дианы Энрикес о крупнейшей в мире финансовой пирамиде Бернарда Мейдоффа.