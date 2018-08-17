Зверево, Ростовская область, 17 августа, 2018, 11:08 — ИА Регнум. По факту взрыва, произошедшего на шахте «Обуховская» в Ростовской области, областная прокуратура проводит проверку. Об этом сообщили 17 августа в пресс-службе надзорного ведомства.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Взрыв на шахте

Ранее сообщалось, что в результате взрыва шпуровых зарядов, произошедшего 16 августа, погиб один из горняков, всего пострадало пятеро человек. Состояние троих горнорабочих врачи оценивают, как удовлетворительное.

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Как сообщало ИА REGNUM, один из пострадавших при взрыве на шахте «Обуховская» остаётся в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.

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