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Пострадавший при взрыве на шахте в Ростовской области остаётся в реанимации

Происшествия

Его состояние врачи оценивают как тяжёлое

Пострадавший при взрыве на шахте в Ростовской области остаётся в реанимации
Александр Дейнека. Шахта. 1924

Зверево, Ростовская область, 17 августа 2018, 10:34 — REGNUM  Один из пострадавших при взрыве на шахте «Обуховская» в Ростовской области остаётся в реанимации. Его состояние врачи центральной городской больницы Зверево оценивают как тяжёлое. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения 17 августа.

Всего в лечебное учреждение доставлено пятеро пострадавших. Состояние троих удовлетворительное, ещё один горнорабочий находится в состоянии средней степени тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о ЧП в Зверево поступила спасателям 16 августа в 16:50. На место происшествия оперативно выехала следственная группа, которая устанавливает обстоятельства трагедии.

Напомним, взрыв шпуровых зарядов произошёл при заряжении забоя монтажной камеры лавы. В результате ЧП один горнорабочий погиб, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв на шахте в Ростовской области: подробности

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