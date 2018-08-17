Вашингтон, 17 августа, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Американское аэрокосмическое агентство (NASA) приняло решение назвать один из астероидов в честь скончавшейся 16 августа в США чернокожей «королевы соула» Ареты Франклин. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Thomas Hawk В память Ареты Франклин

Отмечается, что имя Ареты получило небесное тело под номером 249 516. Астероид, перемещающийся за марсианской орбитой, был обнаружен космическим телескопом WISE.

https://twitter.com/NASA/status/1030117188282331136

Как сообщало ИА REGNUM, известная американская исполнительница, «королева соула» Арета Франклин скончалась 16 августа в США на 77-м году жизни. Певица умерла от онкологического заболевания, которое у неё было выявлено ещё в 2010 году.

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