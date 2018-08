«Королева соула» Арета Франклин умерла в США: биография

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Известная американская певица, «королева соула» Арета Франклин, скончалась 16 августа в Нью-Йорке на 77-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что певица, чьё имя появилось в американском Зале славы рок-н-ролла ещё в 1987 году, умерла от онкологического заболевания, которое у неё было выявлено ещё в 2010 году.

Родилась Арета Луиза Франклин 25 марта 1942 года в городе Мемфис (штат Теннеси, США) в семье священника. Девочка с юных лет начала петь со своими сёстрами в церковном хоре. Уже в 14 лет были сделаны первые записи её вокала, а впоследствии Арета подписала контракт со звукозаписывающим лейблом Columbia Records.

Наибольшего сценического успеха певица достигла во второй половине 1960-х и начале 1970-х годов — за необыкновенно красивый, сильный и выразительный голос ее называли «королевой соула». Кроме песен этого стиля Арета Франклин исполняла в основном композиции в стилях госпел и ритм-энд-блюз.

В числе достижений чернокожей исполнительницы — 75 млн проданных по всему миру пластинок, 18 премий «Грэмми». Последним крупным успехом Франклин стала кавер-версия песни Стиви Уандера «Until You Come Back to Me» (1974). Впоследствии музыкальный журнал Rolling Stone причислил её к величайшим вокалисткам в истории музыки соул.

Власти США удостоили певицу в 2005 году высшей награды США — президентской медали Свободы, а в 2009 году она выступала на церемонии инаугурации 44-го американского президента Барака Хуссейна Обамы.

Скончалась Арета Луиза Франклин 16 августа 2018 года в Детройте в окружении родных и близких.