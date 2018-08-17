Москва, 17 августа, 2018, 08:20 — ИА Регнум. В России в 2019 году может быть утверждён разработанный Роскачеством новый стандарт на школьную форму, пишут 17 августа «Известия».

В.Н.Пегов. Первоклассница

По сведениям издания, проект ГОСТа в настоящее время уже готов, а в следующем году документу предстоит попасть в программу стандартизации, пройти стадии согласования и утверждения. Отмечается, что основой стандарта стали требования безопасности формы, её гигроскопичность и воздухопроницаемость.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате проверки экспертами Роскачества школьных рюкзаков, выяснилось, что многие образцы продукции на прилавках российских магазинов не соответствуют обязательным требованиям. Одним из важнейших показателей, по которому исследовались ранцы, был их вес.

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