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Готовимся к школе: Роскачество проверило ученические ранцы

Общество

Некоторые рюкзаки для детей младшей школьной группы весили значительно больше, чем предписано нормативами

Готовимся к школе: Роскачество проверило ученические ранцы
Школьники

Москва, 16 августа 2018, 11:44 — REGNUM  Многие школьные рюкзаки на прилавках российских магазинов не соответствуют обязательным требованиям, предъявляемым к такому типу продукции. Об этом сообщили специалисты Роскачества по результатам проведённого исследования.

Эксперты закупили рюкзаки в крупных интернет-магазинах, позиционировавшие изделия как школьные товары. Одним из важнейших показателей, по которому исследовались ранцы, был вес.

«Вес ранца без учебников для учащихся 1−4 классов должен быть не более 700 г, для учеников средних и старших классов — не более 1000 г», — говорится в статье.

Отмечается также, что некоторые рюкзаки для детей младшей школьной группы весили значительно больше, чем предписано нормативами. Также в Роскачестве отметили несоответствие качества спинки рюкзаков для детей младшего школьного возраста: для ученика начальных классов она должна быть более жёсткой, чем в закупленных образцах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество совместно с Минпромторгом РФ провело исследования качества школьной формы в России.

Читайте также: Качество школьной формы в России выросло на 20%: исследование Роскачества

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