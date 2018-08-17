Вашингтон, 17 августа, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Информация о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) благодаря киевским властям обзавелась двигателями для палубной боевой авиации, свидетельствует о том, что Украина берёт деньги американских налогоплательщиков, а затем «наносит США удар ножом в спину», пишет The Washington Times.

Duch.seb Авиационный двигатель

По сведениям издания, Киев, поставляя Пекину двигатели производства «Мотор Сич», помогает Китаю ликвидировать отставание в авиационной промышленности.

«Украина одной рукой берёт деньги американских налогоплательщиков, а другой — наносит удар ножом в спину американским военно-морским силам», — утверждается в газетной статье.

Следует отметить, что, согласно военной доктрине США, Китай на сегодняшний день является стратегическим соперником Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о военном бюджете США на 2019-й финансовый год в размере $716 млрд. В числе прочего в документе предусмотрено выделение Киеву $250 млн «на поддержание обороноспособности».

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