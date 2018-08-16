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В Генштабе ВСУ рассказали, на что пойдут $250 млн помощи от США

Политика

В бюджете пентагона на 2019 год заложено $250 млн «на поддержание обороноспособности» Украины

В Генштабе ВСУ рассказали, на что пойдут $250 млн помощи от США
Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Безграничная радость

Киев, 16 августа 2018, 19:40 — REGNUM  Украина намерена потратить $250 млн помощи от США на наращивание возможностей ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и медицину. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си».

"Мы составили список необходимого, — сообщил Муженко. — Речь идёт о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, медицинской помощи, а также других направлениях».

Руководитель Генштаба ВСУ отметил, что помощь от США будет получена Киевом в следующем году. «Что именно будет учтено при распределении этой суммы, станет ясно позднее», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа президент СШАДональд Трампподписал закон о бюджете министерства обороны на 2019 финансовый год в размере $716 млрд, что стало самым крупным бюджетом Пентагона за последние 15 лет.

Законом в числе прочего предусмотрено выделение $250 млн «на поддержание обороноспособности» Украины.

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