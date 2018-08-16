В Генштабе ВСУ рассказали, на что пойдут $250 млн помощи от США

Киев, 16 августа 2018, 19:40 — REGNUM Украина намерена потратить $250 млн помощи от США на наращивание возможностей ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и медицину. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью британской телерадиокомпании «Би-би-си».
"Мы составили список необходимого, — сообщил Муженко. — Речь идёт о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, медицинской помощи, а также других направлениях».
Руководитель Генштаба ВСУ отметил, что помощь от США будет получена Киевом в следующем году. «Что именно будет учтено при распределении этой суммы, станет ясно позднее», — сказал он.
Как передавало ИА REGNUM, 13 августа президент СШАДональд Трампподписал закон о бюджете министерства обороны на 2019 финансовый год в размере $716 млрд, что стало самым крупным бюджетом Пентагона за последние 15 лет.
Законом в числе прочего предусмотрено выделение $250 млн «на поддержание обороноспособности» Украины.