Москва, 17 августа, 2018, 07:12 — ИА Регнум. На торгах в Лондоне 16 августа нефть сорта Brent к вечеру с трудом подорожала на 0,07%, до $70,89 за баррель. Рынок все еще отыгрывал негативные данные по коммерческим запасам нефти в США. В США вышел обзор аналитиков Citi, в котором были даны достаточно настораживающие нефтяных «быков» прогнозы цены на нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению экспертов, осенью достаточно высока вероятность принятия Конгрессом закона о санкциях против государственных нефтяных компаний стран, входящих в ОПЕК и участвующих в соглашении «ОПЕК+», что может обрушить цены на нефть даже до $45 за баррель в годичной перспективе.

Некоторые американские СМИ уже озвучивают прогнозы аналитиков о падении цен на нефть до $50 за баррель уже в этом году, если этот внесенный в Конгресс еще в июне законопроект все-таки приобретет статус закона.

На горизонте опять маячит поход цены нефти ниже $70 за баррель. Сегодня, 17 августа, вечером выйдет статистика от Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США, в зависимости от того, выросло это количество или снизилось, будут двигаться котировки нефти 20 августа. Сегодня цена барреля Brent останется в коридоре $70,5−72 за баррель.

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