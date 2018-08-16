Напряжение на рынке нефти не спадает

Москва, , 18:21 — REGNUM Котировки нефти сорта Brent с начала недели показывают уверенное снижение и с отметки в $73,14 до текущих $70,80. Причин для снижения было несколько — это и падение спроса на энергоносители в Китае, и рост запасов в США, а также расширение торговой войны, в которую вынуждена была вступить и Турция, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Муравьев.

«Нельзя не отметить данные по запасам, которые вышли вчера от минэнерго США, ведь они носили достаточно неожиданный характер, запасы нефти увеличились на 6,8 млн баррелей и это рекордный избыток нефти в США за последние 1,5 года. Данное событие, безусловно, давит на котировки сорта Brent, но уже после публикации новости многие трейдеры поспешили зафиксировать прибыль по позициям на продажу, что вызывало коррекцию цены с отметки $70,49 до значения $71,49», — пояснил эксперт.

До конца текущей недели нефтяные котировки останутся в диапазоне $70,80-$71,75 при сохранении тенденций к закрытию «коротких» позиций. Однако данный сценарий может не оправдаться, 17 августа ожидается статистика по количеству буровых установок в США.

«В случае, если рост установок будет продолжен (в прошлый раз их было 1012 штук), то участники рынка наоборот будут наращивать продажи черного золота и котировки нефти устремятся к диапазону цен $70−70,50, где и закроют торговую неделю», — полагает Муравьев.

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