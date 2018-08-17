Пекин, 17 августа, 2018, 06:20 — ИА Регнум. Китай добился серьезных результатов в защите гигантских панд благодаря усердным стараниям в восстановлении их естественного ареала обитания и разведения, что может повлиять на степень охраняемости вида, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Панда

По словам представителя Национального управления лесного хозяйства и пастбищ КНР Ян Чао, в стране насчитывается 1864 гигантских панды, что значительно больше 1114 особей десятилетия назад. Их количество в природных заповедниках подскочило до 67 с 15 единиц. Площадь их ареала обитания достигает 2,58 млн га. Порядка двух третьих панд находится в настоящее время под эффективной защитой, отмечает эксперт.

Отметим, что на конец 2017 года насчитывалось 518 панд, выращенных в неволе. С 2003 года Китай выпустил на волю девять «невольников», из которых выжили семь. Панда также является символом Китая и инструментом дипломатии. Ввиду его малочисленности животное находится под охраной китайского государства.

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