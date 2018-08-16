Дамаск, 17 августа, 2018, 00:10 — ИА Регнум. Стали известны некоторые детали недавней встречи курдской делегации и сирийского правительства в Дамаске. По информации турецкого агентства «Анадолу», Дамаск готов обсуждать вопрос об автономии районов страны, которые находятся под контролем курдских формирований.

Kurdishstruggle Боец курдской пешмерги

Суть курдского предложения в следующем: на севере и востоке Сирии создается автономия, которой будет управлять «небольшое правительство», данный орган управления будет регулировать экономическую сферу, сферу безопасности, сельское хозяйство, культуру, образование и здравоохранение. Сирийскому правительству предлагается оставить только внешнюю политику.

Это «небольшое правительство» будет формировать Сирийский демократический совет, который подконтролен курдским отрядам Народных защитников (YPG) и Рабочей партии Курдистана (PKK).

Официальный Дамаск не устроило это предложение, сирийское правительство считает, что полный контроль над территорией должен быть только у центрального правительства.

Стороны договорились о продолжении диалога на следующей встрече.

По мнению ряда экспертов, совершенно очевидно, что при такой полной курдской автономии сохранится американский протекторат над этой частью территории Сирии, а это неприемлемо. Подобный подход не принесет мир на сирийскую землю, конфликт будет приглушен, а потом опять разгорится, когда американцам это понадобится. Опять же, курдам следует учитывать и турецкий фактор, а Турция с ними церемониться не будет.

ИА REGNUM недавно сообщало, что президент Эрдоган заявил о подготовке Турцией нового наступления, чтобы присоединить к уже освобожденным от курдских отрядов территориям новые районы Сирии.